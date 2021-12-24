Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı: Kimse kusura bakmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Erdoğan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası'nın rezervinin 115 milyar doların üstünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yaz aylarında ekonomimizin bambaşka iklime girdiğine şahitlik edeceğiz. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülke olarak İzmir İktisat Kongresi'nden beri ekonomide kendimizi bizi hedeflerimize ulaştıracak yön tayin etmenin içerisindeyiz.

Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattıkları atılımların akıbetleri de hepinizin malumu. Türkiye Büyük Ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için önemli ölçüde tamamlamayı başardık.

IMF İLE KONTAĞIMIZ BİLE YOK

Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Mayıs 2013 faiz 4.5'e kadar indirdiğimiz dönemdir. Enflasyon yine o dönemde 6.51. Arkadan patlayan ne oldu Taksim Gezi olayları patladı. Bizim bu manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar. Bununla orada adeta duvara çarpma olayı oldu. Bir konu daha var. Göreve geldiğimizde IMF'e olan borç 23.5 milyar dolardı. Biz bu IMF'e olan borcumuzu yine Mayıs 2013'te son taksiti ödeyerek IMF ile olan işimizi bitirdik.

Şu anda IMF'e borcumuz olmadığı gibi IMF'le herhangi bir kontağımız da yok. Ana muhalefet ve yanındaki birileriyle otellerin arka kapılarında malum bazı çalışmaları IMF ile yaptılar. Ana muhalefetin sözcüsü eski hazineci midir nedir o da kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize de zaman zaman IMF'i tavsiye edenlerdir. IMF ile bağlarımızı kopardıktan sonra kendileri IMF ile ana muhalefet, yavru muhalefet beraber banka ya da otellerin arka kapılarında kulislerinde kendilerine göre çalışmalar yürüttüler.

REZERV AÇIKLAMASI

Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doların üzerinde.

TARİHİ BİR DEĞİŞİM BAŞLATTIK

Bu amaçla ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır. Uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma anlayışını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Böylesine büyük bir değişim bu risklerin hepsini göze almaya değdiğine inanıyoruz. Döviz kurundaki anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Uzunca bir süre bu dalgalanmayı faizleri artırarak durdurma baskılarına maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim. Tehditlere aldırış etmeden kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük. Bu neticenin ortaya çıkmasında paketin içeriği kadar ekonomi politikamızın başarısı ve kararlılığımızı göstermemiz de çok etkili olmuştur.

İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, karabulutların aksine ekonomimizin istihdam ve üretim tarafında işler mükemmel denecek seviyede iyi gitmektedir. Bütçe tarafında da hiçbir sıkıntımız mevcut değildir. En çok tedirginliğe neden açan finans sistemini oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarında ekonomimizin bambaşka iklime girdiğine şahitlik edeceğiz.

FAHİŞ FİYATLARDA ISRAR EDENLERİN ÜZERİNE GİDECEKLERDİR

Fırsatçılar bu dönemde de kendilerini belli etmiştir Kurdaki ve küresel Emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fahiş fiyat artışı yapanlar oldu. Tüm milletime sesleniyorum. Aynı şekilde tüm esnaflara sesleniyorum. Sanayicilere sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat artıranlarla stokçuların fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye göz yumamayız. Bu makamda bulunmamızın gereği budur. Milletimiz bu makama boşu boşuna getirmedi. Benim haklarıma sahip çıkacaksın diye getirdi. Biz de onların haklarını korumak zorundayız. Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da uzak tutmakta kararlıyız.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR

Gerektiğinde arkadaşlarımıza da söz vererek tüm sorularınızı açık yüreklilikle cevaplayacağız. Sizlerden tek isteğim durum tespitinden çok çözüm önerilerinizi almak. Bu çözüm önerilerini bizlere açık yüreklilikle söylersiniz bu bize aynı zamanda yol gösterici olacaktır. Türkiye ekonomisi konusundaki değerlendirmelerinizi özellikle de yalan yanlış malum bilgiler geliyor. Bunlar değil burada konuşulanlar üzerinden yapalım. Eğer bunu yaparsak bu bizim için yol gösterici olur ve bu yol gösterici tavsiyelerinizle birlikte de bizler bu başlattığımız özellikle kur endeksli TL konusunda çok daha süratle yol almış oluruz ve halkımızı vatandaşımızı kimseye de ezdirmeyiz. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.