Erdoğan'dan Miçotakis'e: Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz cevabı verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan'ın ihlallerine devam etmesi durumunda hava kuvvetlerimizin gerekli cevabı ver

NATO toplantısının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmemizin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de görevli arkadaşlar bu çalışmayı yaptılar.

"ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLDİ"

Bu çalışmalarla önümüze geldi. Fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki, bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler. Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi. Neydi bu şartlar, tabi bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise hayır dedik artık bu PKK ile kabul edilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.

"YAN ÇİZMEYE KALKTILAR"

Tabi biraz yan çizmeye kalktılar fakat biz kendilerine dedik ki, bu bizim kırmızı çizgimizdir bunu kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti sonunda kabul ettiler. Şimdi bunun yazılı metne girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Uluslararası etkinliği olan dergilerde bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur. NATO zirvesinde de bir iki üç dakikalık sesli değil fakat görüntülü olarak terörle mücadelemizi, Türkiye'deki terör gösterilerini de aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik ve NATO ülkeleri de bunları görüntülü olarak orada seyretme imkanı buldular. Tüm bunlar, dağıttığımız belgelerle onlara alın bakın görün dedik.

YUNANİSTAN İLE YAŞANAN SORUNLAR

Şimdi değerli arkadaşlar bizim Yunanistan'la bir savaşa girelim gibi derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Çok kısa bir süre içinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer barış içinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Benim hava kuvvetlerim de size gerekli olan görüntüyü verecektir. Hava kuvvetlerimizin de yaptığı budur. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır, ihlaller devam ederse bize düşen görevi biz yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis burada sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim ama birçok liderler, bilmiyorum kim sufle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret gösterdiler. Şu anda düşünmüyoruz dedik.

PUTİN VE ZELEKSKİ İLE GÖRÜŞME

Arkadaşlarımız Putin ve Zelenski ile randevu için görüşmelerini yapacaklar. Görüşmeleri yapıp, biz burada üzerimizden bu buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yapı olmak üzere mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Bu işin sıkıntısını çeken ülkelere biz buradan aracı olmak suretiyle gönderebiliriz. 20 civarında gemimiz orada ve harekete hazır durumdular. İnşallah verecekleri olumlu cevapla da adımı atacağız.

"AFET BÖLGESİ İLAN ETTİK"

Son dönemlerde çok ciddi afetlerle karşı karşıyayız, Rabbim yardımcımız olsun. Bakan arkadaşlarımız bu afetler karşısında yoğun bir çalışmayla bunların üstesinden geldik, geliyoruz. Yoğun bir şekilde kurumlarımız çalışmaları devam ettiriyor. Artvin'de heyelan sebebiyle 1 TIR'ımız kayaların altında kaldı ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orada da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu afetleri sıfırlamak, olmaz demek mümkün değil ama son yangın afetinde tüm itfaiyecilerimiz, kurumlarımız 4 buçuk günde bu yangının üstesinden geldiler. 5 bin 500 hektarlık bir alanı da bu afette kaybettik ama yine oraları yeşillendireceğiz. Bu zarar gören bölgeleri özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi söyleyeyim. Afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz.