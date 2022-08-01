Erdoğan'ı hedef alan bildiri: Türk ordusunu durdurmalıyız

Fransa'da Türkiye'yi hedef alan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride; Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı durulması çağrısında bulunarak, "Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" denildi.

Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı ve PKK sempatizanlığı devam ediyor. Fransa'da Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayımladı.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" ifade etti.

"Batılı ülkeler Türk ordusunu durdurmalı" çağrısında bulunan bildiride "Kürt müttefiklerimize (PKK/PYD) bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayınlanan bildiride yer alan ifadeler şöyle:

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar.

Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının DEAŞ'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz."