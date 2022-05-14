Erdoğan'ın sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye ile çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklamaları dünyada büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki,, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

'TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ'

Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

BİDEN İKİ ÜLKEYE DE DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Andersson ve Niinisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği adımlarına Türkiye olarak olumlu bakmadıklarını açıklamıştı.