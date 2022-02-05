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Erdoğan'ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Böyle gördüler

Başkan Erdoğan'ın Kiev ziyareti dış basın tarafından dikkatle takip edildi. Yapılan haberlerde Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk rolü vurgulandı.
Erdoğan'ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Böyle gördüler

The Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin gelecek vadeden bir güç olarak rolünü savunmak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti.

Ayrıca bu hafta Kiev'e akın eden bir dizi yabancı liderin sonuncusu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin yükselen bir güç olarak rolünü öne sürerken krize bir çözüm bulma çabasının bir parçası olduğunu aktardı.

Forbes’de Ukrayna Cumhurbaşkanları Volodymyr Zelensky ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Kiev'de imzalanan anlaşmanın iş birliği için yeni ufuklar açacağı belirtildi.

Al-Monıtor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kiev'e yaptığı ziyaretin “barışçıl ve diplomatik çözüm” için mevcut anlaşmaların rolünün altını çizdiğini vurguladı.

Comments.UA’de Erdoğan’ın ziyaretinin Rusya için bir sinyal olduğu vurgulandı. Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olan Mykola Zamikula'ya göre Türkiye, bir müzakere platformu olarak Ukrayna'ya yakışıyor. Bu durum sadece Türkiye’nin etkili bir bölgesel oyuncu statüsünden dolayı değil, aynı zamanda Ukrayna’ya karşı dostane yaklaşımından ileri geliyor.

Uluslararası siyaset bilimci, iş analisti Giorgi Kukhaleishvili ise analizlerini şöyle aktardı:

“Siyasi açıdan bakıldığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olma girişimini dile getirmesi bakımından dikkat çekicidir.”

France 24 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarının başarıya ulaşması durumunda NATO’da ağırlığının artacağına dikkat çekti.

Le Parisien France’da müteffikleri arasında kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev’de arabuluculuk rolü üstlendiğinin altı çizildi.

Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ile ilişkilerini sürdürürken Ukrayna'yı desteklemek için hassas bir dengeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Aljazeere’de kendi diplomatik yolunu takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zelensky ile yaptığı görüşmenin barışçıl çabaları içerdiğine dikkat çekildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." vurgusu yaptı.

Der Tagesspiegel gazetesi "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

El Cezire de, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna vurgu yaptı. 

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