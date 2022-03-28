Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için yaptığı temaslar kitapçık haline getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için yaptığı diplomatik temaslar kitapçık haline getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için yaptığı diplomatik temaslar kitapçık haline getirildi. "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi" başlıklı kitapçığın önsözünde Erdoğan'ın "Görmezden gelinen en küçük bir problemin bile ne tür felaketlere yol açacağı bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu savaş aynı zamanda güvenlik ve istikrarı korumak için oluşturulan uluslararası yapıların daha etkin olması ve kararlı adımlar atması gerektiği gerçeğini tekrar gözler önüne sermiştir.

Barış ve istikrara hizmet eden yaklaşımıyla aktif roller üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için de diplomasi kulvarında yoğun bir gayret göstermektedir. Can kayıpları ve zorunlu göç başta olmak üzere yeni insani trajedilerin yaşanmasını önlemek adına herkesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kitapta, "Barışın dünyasını kurmada küresel liderlik", "Türkiye'nin savaşa karşı duruşu", "Diyalog kanallarının açık tutulması", "İnsani ve girişimci diplomasi" başlıkları altında Erdoğan'ın, Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiği ve atılan adımlar anlatıldı Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 34 dünya lideri, başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile yüz yüze veya telefonla görüşerek yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.