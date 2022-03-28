  • BIST 2.180,13
  • Altın 923.55
  • Dolar 14.846
  • Euro 16.2627
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için yaptığı temaslar kitapçık haline getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için yaptığı diplomatik temaslar kitapçık haline getirildi.
Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için yaptığı temaslar kitapçık haline getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için yaptığı diplomatik temaslar kitapçık haline getirildi. "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi" başlıklı kitapçığın önsözünde Erdoğan'ın "Görmezden gelinen en küçük bir problemin bile ne tür felaketlere yol açacağı bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu savaş aynı zamanda güvenlik ve istikrarı korumak için oluşturulan uluslararası yapıların daha etkin olması ve kararlı adımlar atması gerektiği gerçeğini tekrar gözler önüne sermiştir.

Barış ve istikrara hizmet eden yaklaşımıyla aktif roller üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için de diplomasi kulvarında yoğun bir gayret göstermektedir. Can kayıpları ve zorunlu göç başta olmak üzere yeni insani trajedilerin yaşanmasını önlemek adına herkesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kitapta, "Barışın dünyasını kurmada küresel liderlik", "Türkiye'nin savaşa karşı duruşu", "Diyalog kanallarının açık tutulması", "İnsani ve girişimci diplomasi" başlıkları altında Erdoğan'ın, Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiği ve atılan adımlar anlatıldı Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 34 dünya lideri, başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile yüz yüze veya telefonla görüşerek yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı28 Mart 2022 Pazartesi 09:59
  • Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için yaptığı temaslar kitapçık haline getirildi28 Mart 2022 Pazartesi 09:59
  • Fatih'te itfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru kediyi kurtardı28 Mart 2022 Pazartesi 09:42
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil bariyerlere çarptı28 Mart 2022 Pazartesi 09:41
  • 2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için kendisine kızan patronuna sinirlenip, tüfekle eylem yaptı28 Mart 2022 Pazartesi 09:40
  • MEB'den bir ilk: Metaverse ile tarih derslerinde yolculuk!28 Mart 2022 Pazartesi 09:38
  • NATO'nun dev tatbikatı Rusya'nın komşusu Norveç'te sürüyor28 Mart 2022 Pazartesi 09:34
  • Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var28 Mart 2022 Pazartesi 09:33
  • Bağdat’ta KDP binası ateşe verildi28 Mart 2022 Pazartesi 09:33
  • Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti28 Mart 2022 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti