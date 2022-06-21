  • BIST 2.572,84
  • Altın 1022.901
  • Dolar 17.3402
  • Euro 18.3202
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herekol Dağı kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı olarak, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü mensuplarının silah ve teçhizatlarıyla ölü olarak ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı21 Haziran 2022 Salı 12:30
  • YPG/PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardı21 Haziran 2022 Salı 12:09
  • HDP'li 10 milletvekilinin fezlekesi Meclis'e gönderildi21 Haziran 2022 Salı 10:44
  • Van'da 4 büyüklüğünde deprem!21 Haziran 2022 Salı 10:27
  • Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi21 Haziran 2022 Salı 10:25
  • Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı21 Haziran 2022 Salı 09:50
  • İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı21 Haziran 2022 Salı 09:40
  • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de21 Haziran 2022 Salı 09:34
  • Erbaş: Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam etmeliyiz21 Haziran 2022 Salı 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü21 Haziran 2022 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti