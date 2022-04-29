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Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından Kavaklı Çobandağı bölgesinde yürütülen Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Eren Abluka- 2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen Eren Abluka- 2 operasyonu esnasında jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist; 1 M-16, 1 kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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