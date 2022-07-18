Eren Abluka-22 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.