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Eren Abluka-23 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Eren Abluka-23 operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit J.Asb.Kd.Çvş.Ümmet UFACIK” Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel tim görev alıyor. 

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;

-5.247 gr. esrar (3.207 gr. toz, 2.040 gr. kubar), 
-407.500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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