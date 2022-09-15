  • BIST 3.376,09
  • Altın 991.358
  • Dolar 18.2567
  • Euro 18.2902
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Eylül 2022 Perşembe 16:21
  • YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması15 Eylül 2022 Perşembe 15:16
  • Karpuz Festivali 21 Eylül'de yapılacak15 Eylül 2022 Perşembe 14:04
  • İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor15 Eylül 2022 Perşembe 13:40
  • Tarihi sosyal konut projesinin ilk etabında yapılacak iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu15 Eylül 2022 Perşembe 13:00
  • 71 asker şehit oldu: Azerbaycan'dan açıklama15 Eylül 2022 Perşembe 12:41
  • Kadın otobüs şoförü eşiyle vardiyalı çalışıyor15 Eylül 2022 Perşembe 12:31
  • Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı15 Eylül 2022 Perşembe 12:29
  • Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı15 Eylül 2022 Perşembe 12:28
  • Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu15 Eylül 2022 Perşembe 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti