Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarında 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.