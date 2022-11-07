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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta 615 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Şırnak'ta yeni bir operasyon başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu"nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak merkez ilçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 11 sığınak ve 10 mağara tespit edildi.

Sığınak ve mağaralarda, 7 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 şırınga düzenekli EYP düzeneği, 3 el bombası, 3 havan mühimmatı, 38 tüp, 160 çeşitli çaplarda mühimmat, 20 EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi, 15 fünye, 55 EYP yapımında kullanılan pil, 19 EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 30 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre, 3 güneş paneli, 25 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 2 akü, muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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