Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda 565 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 Operasyonu'nda, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.