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Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 464 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı.
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7" (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonunda Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel ile 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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