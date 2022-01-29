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Eren Albayrak: Hep birlikte yukarılara doğru tırmanacağız

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24’üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Eren Albayrak: Hep birlikte yukarılara doğru tırmanacağız

Çaykur Rizespor, ligin 24’üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah fitness salonundaki ilk antrenmanın ardından yeşil-mavili takım, akşam Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman top kapma çalışması ile sürüp çift kale maç ile son buldu.

"YUVAMA DÖNDÜM, DİYEBİLİRİM"

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Eren Albayrak, burada dolu dolu 3,5 senesinin geçtiğini dile getirerek, “Çok güzel anılarım var. Her zaman aklımda vardı zaten. Burada çok güzel anılarım olduğu için bir gün tekrar buluşacaktık. Yuvama döndüm, diyebilirim. Geçtiğimiz 3,5 sene içerisinde yaptığım şeylerin üzerine katarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Zor süreçteyiz şu anda. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

"İNŞALLAH SEZONU ÇOK GÜZEL BİR YERDE KAPATIRIZ"

Bugün ilk idmanını yaptığını belirten Albayrak, “Ligin bitimine 4 ay var. İnşallah bu son 4 ayda takımca elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz, ben de bireysel olarak katkı sağlamaya çalışacağım. İnşallah sezonu çok güzel bir yerde kapatırız” ifadelerini kullandı.

"BİLDİĞİM, SEVDİĞİM YER BURASI"

Çaykur Rizespor’a alışma süreci hakkında konuşan Eren Albayrak, “Burada çok fazla alışma süreci yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü bildiğim, sevdiğim yer burası. Beraber oynadığım arkadaşlarım da var. İster istemez aynı camianın içerisindeyiz, sohbet de ediyoruz.  Aynı takımda oynamasakta tanıştığım arkadaşlarım, abilerim de var burada. İnşallah birlik beraberlik içerisinde camiamızla, taraftarımızla beraber bu zor günleri atlatıp yukarılara doğru tırmanacağız” şeklinde konuştu.

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