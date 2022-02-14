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Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı.
Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari'de Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel 37 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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