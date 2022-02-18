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Ergene Nehri'nin debisi normale döndü

Edirne ve Kırklareli'nde, geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi normale döndü.
Ergene Nehri'nin debisi normale döndü

Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 54 metreküp/saniye ölçüldü. DSİ'nin "turuncu alarm" ikaz durumu da normale dönüştü.

Son dönemlerin en yüksek debisini gören nehirde, suyun akış hızı düşüşe geçti. Taşkın nedeniyle yatağına sığmayan nehir suları, taştığı alanlardan geri çekildi.

Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlar sonrası debisi geçen hafta 10 kattan fazla artan Ergene Nehri, yatağından çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Edirne ve Kırklareli'nde taşan nehrin debisi 250 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükselmiş, DSİ "turuncu alarm" uyarısı vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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