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Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürüyor

Trakya'da hafta başından bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle yatağından taşan Ergene Nehri'nin debisi 5 günde 21 kat arttı.
Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürüyor

Kırklareli ve Edirne'deki sağanak, Yıldız Dağları'ndan doğarak Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü'den geçen Ergene Nehri'nin su seviyesini artırdı.

DSİ'nin yükseliş için "turuncu ikaz" verdiği nehirde 27 Aralık Pazartesi günü Yenicegörece İstasyonu'nda 17 metreküp/saniye ölçülen debinin, bugünkü ölçümde 357 metreküp/saniyeye ulaştığı belirlendi.

Nehrin debisi, hafta başından bu yana 21 kat artış gösterdi.

Yatağından taşan nehir, bölgedeki tarım arazilerine yayıldı.

Yerleşim yerleri için tehdit oluşturmayan nehrin tarım arazilerinden akışı devam ediyor.

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