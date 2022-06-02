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Ergin Ataman için ünlü muhabirden NBA iddiası!

THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ile üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman'ın NBA'den teklif alabileceği iddia edildi.
Ergin Ataman için ünlü muhabirden NBA iddiası!

Anadolu Efes ile son dönemde yakaladığı başarı ile adından sıkça söz ettiren tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) kulislerinde konuşulmaya başladı. Ataman'ın Amerika'ya gitme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Basketbol takipçilerinin yakından tanıdığı ESPN'in ünlü NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Ergin Ataman'ın Amerika'da yardımcı antrenörlüğe gelebileceğini yazdı.

"Ergin Ataman, NBA'de yardımcı antrenörlük görevleri için bir aday"

Wojnarowski, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri olan Ergin Ataman, NBA'de yardımcı antrenörlük görevleri için bir aday. Türk milli takımının da koçu olan Ataman, üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu kazandı." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir çekincem yok"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, daha önce yaptığı açıklamalarda "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Hiçbir çekincem yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takımı da çalıştırıyor!

Ergin Ataman, nisan ayında Orhun Ene'den boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevine getirilmişti. Ataman, Ağustos 2024'e kadar TBF ile sözleşme imzaladı.

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