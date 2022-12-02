  • BIST 5.031,75
  • Altın 1077.864
  • Dolar 18.6325
  • Euro 19.6186
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta yapılacağını vurguladı. 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi

 Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgi"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

"7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli"

"Asgari ücret kadar önemli sorunlar var"

Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.

Gelir vergisi

Gelir vergisi sisteminde düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Biz geçmişte aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi haziran ayının başında giriyoruz. Bu, adil bir sistem değil. Sürdürülebilir bir şey değil" açıklamasını yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti02 Aralık 2022 Cuma 08:46
  • Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi02 Aralık 2022 Cuma 02:07
  • Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı01 Aralık 2022 Perşembe 17:33
  • Bursa'da doğal gaz santrali bölgesine hava aracı düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti01 Aralık 2022 Perşembe 16:21
  • Ankara'da yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi; takmayana 1152 lira ceza01 Aralık 2022 Perşembe 15:11
  • "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adayları Eskişehir'deki askeri merkezde eğitiliyor01 Aralık 2022 Perşembe 14:47
  • Köpeklerin saldırısında yaralanan Duygu yaşananları anlattı01 Aralık 2022 Perşembe 14:17
  • MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı01 Aralık 2022 Perşembe 13:42
  • Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi yoğun bakımda01 Aralık 2022 Perşembe 13:05
  • MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi01 Aralık 2022 Perşembe 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti