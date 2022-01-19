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Ericsson'dan, Apple'a 5G davası

İsveçli şirket Ericsson, 5G teknolojisi için patent kullanma ücretleri konusunda Apple'ın kurallara uymadığını söylüyor.
Ericsson'dan, Apple'a 5G davası

Ericsson, Apple'ın telif ücretlerini uygunsuz bir şekilde düşürmeye çalıştığını iddia ederek ilk olarak ekim ayında mahkemenin yolunu tutmuştu.

Apple ise, aralık ayında Ericsson'u patentleri yenilemek için hile kullanmakla suçlayarak dava açmıştı.

ERICSSON'DAN BİR DAVA DAHA

İsveçli şirket Ericsson, iki şirket arasındaki son anlaşmazlıkta, iPhone telefonlarında 5G teknolojisi için patent kullanma ücretleri konusunda Apple’a karşı yeni bir dava daha açtı.

Bir Apple sözcüsü, “Ericsson, patent lisans anlaşmamızı yenilemek için adil şartlar müzakere etmeyi reddetti ve bunun yerine aşırı telif ücretleri uygulamak için bize dava açtı. Mahkemeden adil bir fiyat belirlemesine yardım etmesini istiyoruz.” dedi.

Ericsson sözcüsü ise, “Önceki anlaşmanın süresi dolduğu ve yeni lisansın şartları ve kapsamı üzerinde anlaşamadığımız için Apple artık teknolojimizi lisanssız kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

ERICSONN, BİRÇOK PATENTİ ELİNDE BULUNDURUYOR

İsveçli şirket, araştırmaya yılda yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapıyor, 57 binden fazla patentten oluşan bir portföye sahip olan Ericsson; patent portföyünden gelen telif hakları sayesinde oldukça iyi gelirler elde ediyor.

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