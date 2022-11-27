Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent Ali Dinçer Rekreasyon Alanı içerisine yapılan “Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı” hizmete açıldı. Peki, Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı nedir, nerede, parkta neler var?

Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı’nda engelli vatandaşlarımıza yönelik özel oyun grupları ve parkurlar yer alıyor. Bu park, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Emek Rotary Kulübü iş birliğiyle yapıldı. Peki, Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı nedir, nerede, parkta neler var?

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI NEDİR?

Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşların aileleri ve arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla yaptığı bir alandır. Bu parkta engelli bireylere özel olarak tasarlanmış oyuncaklar ve parkurlar yer almaktadır. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan bu çalışmalarda ortak amaç ise Ankara’da bulunan yeşil alan ve parkların sayısını artırmaktır. Yapılan bu park sayesinde engelli vatandaşlar oyun oynarken aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri fırsatı da buluyor.

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI NEREDE?

Yeni açılan Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı Batıkent Ali Dinçer Rekreasyon Alanı’nın içinde bulunuyor. Batıkent Ali Dinçer Rekreasyon alanı ise Kentkoop, Başkent Bulvarı, 06370 konumunda yer alıyor. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bu park, hem eğlenip hem öğrenmek isteyen engelli vatandaşlarımız için hazır durumda. Geniş kapasitesi ve park içindeki çeşitli etkinlikler sayesinde vatandaşların vakitlerini eğlenceli geçirmesi sağlanıyor.

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI’NDA NELER VAR?

Ali Dinçer Rekreasyon Alanı içerisine yapılan Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı’nda, engelli vatandaşlar için yapılmış özel oyun grupları ve parkurlar bulunuyor. Parkın içerisinde fiziksel ve eğitsel parkurlar bulunuyor. Bu sayede engelli vatandaşlarımız eğlenirken öğreniyor. Ayrıca park alanında düşme yaralanma gibi kötü durumları azaltmak için kauçukla kaplanmış zemin de bulunuyor. Alınan bu önlem sayesinde güvenlik sağlanmış oluyor.

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