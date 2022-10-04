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Erkılınç: Yeni Basın Yasası hakikat mücadelesinin sembolüdür

Çanakkale’de konuşan Genel Müdür Erkılınç, yeni Basın Yasasının hakikat mücadelesinin adı ve sembolü olduğunu söyledi.
Erkılınç: Yeni Basın Yasası hakikat mücadelesinin sembolüdür

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle düzenlenen “Dezenformasyon ve Yanlış Bilgiyle Mücadele Eğitimi”ne katılan medya çalışanlarına sertifikaları törenle verildi.

Çanakkale’de bir otelde düzenlenen sertifika törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, kursiyerler ve basın mensupları katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, düzenlenen eğitim programının basın sektörüne ışık tutmasını ve dezenformasyonla mücadelede  farkındalık oluşturmasını temenni ettiğini ifade etti.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç ise, geride kalan iki hafta içinde 11 ilde bölge toplantıları düzenlediklerini belirterek, toplantılara gösterilen yoğun ilgiden ve sahadan aldıkları olumlu izlenimden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Genel Müdür Erkılınç, gerçekleştirilen bölge toplantılarının tek ana gündeminin bulunduğunu; internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alacak düzenleme hakkında gazetelerin bilgilendirilmesi ve buradan sağlanacak resmi ilan gelirleri olduğunun altını çizdi.

Erkılınç, “Daha çok basınımızın durumu, sorunları, çözüm önerileri, Kurumumuzla karşılıklı ilişkiler üzerine yoğunlaşmayı istesek de dezenformasyonla mücadeleye değinmeden geçmek mümkün olmadı. Biz değinmesek, gazete temsilcilerimizden dezenformasyona ilişkin sorular geldi. Öylesine önemli bir konu ki medya çalışanı arkadaşlarımıza yönelik sertifika programı düzenleniyor ve bu vesile ile bir araya geliyoruz” dedi.

Yalan haber toplumsal değerlerimizin temeline dinamit koyuyor

Güvenilir araştırmaların sahte habere en çok maruz kalan ülkeler sıralamasında Türkiye’yi ilk sırada gösterdiğini vurgulayan Erkılınç, sosyal medyada paylaşılan her 100 haberden 50’sinin yalan olduğunun görüldüğünü söyledi.

Türkiye’de kullanıcılarının yüzde 60’ının internetteki yanlış bilgiden endişe duyduğunu aktaran Erkılınç, şunları söyledi:

“Yalan veya yanlış bilgiden endişe etmemek mümkün mü? Son bir aydan birkaç örnek paylaşmak isterim. Biri çıktı, ‘Kız Kulesi çalındı’ dedi, öteki ‘Katarlılara satılmış’ diyerek el yükseltti. Koca ülke işi gücü bıraktık Kız Kulesi peşine düştük, sahile akın ettik. Bu yalan mesajlar on binlerce paylaşım alırken; gerçeği duyuran bakanlığın açıklaması birkaç yüz paylaşım ancak alabildi. Yine ters açı hilesi ile kaçak yapı yıkımı, ‘peribacaları yıkılıyor’ diye sunuldu. Avcılar’daki metrobüs kazasında ise ‘yurttaş gazeteci’, onlarca ölü, yüzlerce yaralıdan bahsederek yalan haber şehvetinin esiri olduğumuzu adeta ispatladı. Bizim mücadelemiz tam olarak toplumu bölen, ayrıştıran, ortak değerlerimizin temeline dinamit koyan bu anlayışladır.”

Dezenformasyon küresel güvenlik sorunudur

Ülkemizde 2006-2017 yılları arasında 126 bin önemli yalan haber üretiminin gerçekleştirildiğini ve bunun 3 milyon kişi tarafından yayıldığını ifade eden Erkılınç, yalan haberin toplum psikolojisinden kamu güvenliğine, medyanın itibarından ekonomik kayıplara kadar ciddi ve onarılmaz etkilerinin acı tecrübelerle öğrenildiği bir çağda yaşadığımızı kaydetti.

Yalana en çok maruz kalan ülkelerin başında gelen Türkiye’nin dezenformasyonla mücadelesini, kamu güvenliği ve haber alma özgürlüğü çerçevesinde yeniden düzenleyecek adımları atmaya mecbur olduğuna değinen Erkılınç, “Basın Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ‘sansür’ adı altında algı operasyonlarına maruz kaldı. Burada bir karartma operasyonuna maruz bırakıldığımız bir gerçektir. Dezenformasyona karşı etkin bir mücadelenin verilmesi sadece Türkiye’nin meselesi de değildir. Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Basın İlan Kurumu olarak Yeni Basın Yasası’nı hakikat mücadelesinin adı ve sembolü görüyoruz. Almanya, sosyal medya yasası ile fiziksel şiddet ve cinsel saldırı tehditlerini üç yıla kadar, hakareti ise iki yıla kadar hapisle cezalandırabiliyor. Fransa’da dezenformasyon içeriklerinin paylaşıldığı platformların yöneticilerine bile bir yıl hapis cezası verilebiliyor. Ülkemiz aynı ilkeleri ortaya koyunca ‘sansürcü’ oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Yasal düzenlemelerin dezenformasyonla mücadelede tek başına yeterli olmayacağını belirten Erkılınç, yalana karşı toplumsal refleksin güçlendirilerek hakikat peşinde koşulmasının, medya okuryazarlık kültürünün geliştirilmesinin ve teyit mekanizmalarının sağlıklı işletilmesinin önemine işaret etti.

Medyaya duyulan güven oranının, güvensizliğin gerisinde kaldığını ve bu nedenle güvenilir olmayan kaynaklara yönelmenin önünün açıldığını anlatan Erkılınç, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin ülkemize karşı yürütülen sistematik saldırılara karşı önemli bir görev yürüteceğine inandığını söyledi.

GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç de, organizasyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eğitim programına ekip olarak bizler de katıldık. Hem organizasyonun parçası olduk, hem de verimli bir eğitim aldık” dedi.

Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ise düzenlenen eğitim programının amacının bilgiyi üreten, oluşturan sağlayıcılar ile bu bilgiyi yayan gazeteci ve habercilerin, dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğinin yollarını göstermek olduğunu söyledi. 

Konuşmaların ardından eğitime katılanlara sertifikaları törenle verildi.

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