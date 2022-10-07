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Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı resmen kabul etti

Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.
Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı resmen kabul etti

Yıllar boyunca Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

Azerbaycan tarafından ezici bir şekilde yenilgiye uğratılan Ermenistan, Dağlık Karabağ'la ilgili çeşitli provokasyonlara devam etti.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı.

Son çatışmalarda Ermenistan ağır kayıplar verdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Azerbaycan'ın 80 askeri şehit oldu. Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından iki ülkenin liderleri bugün Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Ermenistan resmen kabul etti

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel'le birlikte görüşen iki liderin görüşmesinden dikkat çeken bir karar çıktı.

Buna göre Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini resmen açıkladı.

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