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Ermenistan ordusu, gece boyunca sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerini gece boyunca ateş altına aldığını duyurdu.
Ermenistan ordusu, gece boyunca sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin dün yerel saatle 23.20 ile bugün 05.10'a kadar Başargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimindeki mevzilerinden Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice, Şemsettin ilinin Çınarlı ve Muğancık köyleri istikametindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateşli silahlar ve makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın özel bir sebep olmaksızın ve ilgili üçlü bildirilerden (Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildiriler) doğan yükümlülüklerini ihlal ederek iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmesi "kasıtlı bir askeri provokasyon ve askeri macera" olarak nitelendirildi.

Her durumda karşı tarafa yeterli ve orantılı bir şekilde yanıt verildiği belirtilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan ordusundan can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Bölgede durumun göreceli olarak sakin ve Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu aktarıldı.

Ermenistan'ın sınırdaki durumu daha da gerginleştirme olasılığı göz önünde bulundurularak Azerbaycan ordusunun tedbirlerini artırarak ülkenin sınırlarını korumayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Dün öğle saatlerinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, olay sonrasında bölgede durum gerginleşmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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