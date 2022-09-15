Ermenistan tahrik ediyor

Ermenistan, Azerbaycan sınır hattında provokatif saldırılarından vazgeçmiyor. 12 Eylül gecesi başlattığı top atışlarını sürdüren Ermeni güçlerinin mevzileri, Azerbaycan’a ait Bayraktar TB2 SİHA ile vuruldu.

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokatif saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından dün yapılan ortak açıklamada, Ermeni güçlerin Kelbecer’deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiği duyuruldu. Kelbecer, Laçın, Daşkesen ve Zengilan istikametindeki mevzilerin ‘ateşkese rağmen’ hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birlikler, 12 Eylül gece saatlerinde başlattığı geniş çaplı provokasyonu sürdürerek D-30, D-20 obüsleri ve 82 milimetrelik havan toplarıyla mevzilerimize ateş ediyor. Birimlerimiz tarafından misilleme önlemleri alınmakta ve düşmanın atış noktaları imha edilmektedir. Harekat koşulları ordumuzun kontrolündedir” ifadeleri kullanıldı. İki Azerbaycanlı sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun provokatif saldırıları sonucu başlayan yoğun çatışmalarda, Ermeni güçleri yüzden fazla kayıp vermiş, Azerbaycan da 50 askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.



ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kelbecer’in Zeylik, Yellice ve Yukarı Ayrım köyleri istikametindeki mevzilerin, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Aşağı Şorca ve Zerkend köylerindeki Ermeni mevzilerinden yapılan top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. Uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes konusunda varılan mutabakata rağmen, sınır bölgelerinde Ermeni güçlerin top ve diğer ağır silahları kullanarak gerçekleştirdiği saldırı ve provokasyonların sürdüğü vurgulanan açıklamada, “Durumun gerginleşmesinin tüm sorumluluğu Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait. Azerbaycan ordusu, yalnızca meşru askeri hedefler olan atış noktalarına karşı önlemler almaktadır. Ermenistan tarafı, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmalı ve ateşkes konusunda varılan mutabakata bağlı kalmalı” denildi.

HEDEFLER TB2 İLE VURULDU

Provokatif saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ve Harop kamikaze dronuyla imha etti. O anlara dair paylaşılan videolarda, Erivan’a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermeni topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

ERİVAN YALANA SARILDI

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermeni güçleri kısa sürede bozguna uğrayıp ağır kayıplar verince, Erivan dezenformasyona sarıldı. Ermenistan basını “Azerbaycan’ın sivillere saldırdığı” yalanını ortaya attı. Bunun üzerine yeni bir bildiri yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ordumuz sivil altyapıyı hedef almıyor” açıklaması yaptı. Ermenistan basınındaki, Azerbaycan ordusunun sivilleri hedef aldığına dair iddiaların asılsız olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu, karşı tarafın provokasyon amaçlı dezenformasyonudur. Azerbaycan ordusunun sivil altyapıyı hedef almadığını bir kez daha belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Bakü yönetimi, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesedini teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.



Azerbaycan şehitlerini uğurladı

Ermenistan’ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuklarına uğurlanıyor. Çatışmada şehit düşen Astsubay Sebuhi Ahmedov da Bakü’deki şehitlikte defnedildi. Ailesi olmadığı ve yetimhanede büyüdüğü öğrenilen Ahmedov’un cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Paşinyan gerilimi artırıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerilimi tırmandıran açıklamalarını sürdürdü. Ermenistan’ın kayıplarının 105’e yükseldiğini belirten Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen toprakları bizim için kırmızı çizgidir. Ermenistan’ın her bir ferdi, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin, gerekirse anavatanın her milimetrekaresini ellerinde silahlarla savunmalıdır. Sıkıyönetim ilanı taslağı masamda” ifadelerini kullandı. Gerçekleri çarpıtarak Azerbaycan’ı saldırganlıkla suçlayan Ermenistan Başbakanı, “Bakü, egemen topraklarımızdan çekilmeli. Rusya’dan yardım talep ettik. Azerbaycan’a istediği koridoru vermeyeceğiz” diye konuştu.