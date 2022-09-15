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Ermenistan'da halk Başbakan Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı
Ermenistan'da halk Başbakan Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı
Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ı protesto etmek için başkent Erivan’daki parlamento binasının karşısında toplandı.
15 Eylül 2022 Perşembe 10:44
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