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Ermenistan'da halk Başbakan Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı

Ermenistan'da halk Başbakan Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı
Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ı protesto etmek için başkent Erivan’daki parlamento binasının karşısında toplandı.
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