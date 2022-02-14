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Ermenistan'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kars'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

Ermenistan'da dün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından Kars'ta hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kars'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

Dünkü depremin ardından Ermenistan sınırına en yakın noktadaki Kars'ın Akyaka ile Arpaçay ilçelerinde İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerince gelen ihbarlar doğrultusunda araştırma başlatıldı.

Ekiplerin söz konusu ilçelerdeki köyler başta olmak üzere hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, deprem sonrası ekiplerin hemen bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Bir kaç köyde 'çatlaklar var' diye ihbarlar geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit ekipleri de bölgeye yönlendirildi, bugün hasar tespitine başlayacaklar." dedi.

Kaç yapıda hasar oluştuğu bilgisinin çalışmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacağını anlatan Ayğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar hasarlı yapı var diyor, gidip bakıyoruz, bazı ihbarlar eski hasarlı yapılara ilişkin çıktığı için çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Gelen ihbara göre 8-9 evde duvar çatlağı var. Akyaka ve Arpaçay'ın çeşitli köylerinden ihbarlar var. Hasar tespitinden sonra depremde hasar gören bina olup olmadığı belli olacak. AFAD'ın müdahale ekipleri ilk andan itibaren sahadaydı, alanı dolaştı, çalışma yaptı, şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit ekipleri çalışma yapacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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