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Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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