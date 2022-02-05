Ermenistan’ın başkenti Erivan’da günlük yaşam

Ermenistan’ın başkenti Erivan, şehir merkezinde bulunan müzeleri, resim galerileri, tiyatroları, opera ve konser salonları, park ve çeşmeleri ile birlikte sahip olduğu tarihi yapılarıyla ilgi çekiyor.