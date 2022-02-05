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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da günlük yaşam

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da günlük yaşam
Ermenistan’ın başkenti Erivan, şehir merkezinde bulunan müzeleri, resim galerileri, tiyatroları, opera ve konser salonları, park ve çeşmeleri ile birlikte sahip olduğu tarihi yapılarıyla ilgi çekiyor.
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