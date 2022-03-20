Eroğlu, ülkemizdeki süt üretiminin artırılmasına dair tavsiyelerde bulundu

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ülkemizde süt üretimini artırmak için tavsiyelerde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu süt tavsiye fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SÜT ÜRETİMİ SIKINTILI"

Ülkemizdeki süt üretimiyle ilgili bilgi veren Eroğlu, "2020 yılında 97.926 ton olan pastörize tam yağlı süt üretimi 2021 yılında 88.147 ton, 2020 yılında 729.539 ton olan inek peyniri üretimi 2021 yılında 728.777 ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı 836.959 ton ile bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 5,7 düşmüştür. 2022 yılı Ocak ayında toplanan içme sütü miktarı 132.726 ton olmuş, bir önceki yılın Ocak ayına göre, yüzde 8,4 düşmüştür. Sebepler ne olursa olsun bu rakamlar; Büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci göstermektedir" dedi.

Eroğlu, geçtiğimiz 8 Aralık'ta Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt tavsiye satış fiyatını 4,70 TL olarak belirlendiğini, çiğ süt destekleme priminin ise 20 kuruş olduğunu hatırlattı.

SATIN ALINABİLİR OLMALI

Nisan ayı sonu itibariyle piyasa şartlarına göre çiğ süt tavsiye satış fiyatının tekrar değerlendirileceğini belirten Eroğlu, "Uygulamanın başlamasına henüz 10 gün var. Süt üretiminin ve dolayısıyla kırmız et üretiminin de olması için, süt ve süt ürünlerinin halk tarafından satın alınabilir fiyatta olması gerekmektedir. Bu nedenle devletin hem süt üreticisini koruyarak üretimin devamlılığını ve hem de özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yeterli hayvansal protein almasını sağlamak gibi bir denge görevi vardır. Türkiye mısır, arpa, soya, DDGS gibi yem hammaddelerinde önemli miktarlarda ithalat yapmaktadır. Hem dolar kurundaki artışlar, hem de dünya piyasasındaki oynaklıklar nedeni ile bu ürünlerin fiyatları devamlı olarak yükselmektedir. 2021 yılı içerisinde bu ürünlerin fiyatlarında yüzde 100 civarında, bazılarında daha fazla fiyat artışları olmuştur. Yem fiyatlarına sadece 2022 Mart ayında 20 günde yüzde 15 civarında zam gelmiştir" diye konuştu.

ÜRETİMİ ARTIRMA TAVSİYESİ

Ülkemizde süt üretimini artırmak için tavsiyelerde bulunan Eroğlu, "Özellikle mera besiciliği olmak üzere yem üretimini artırmak ve artırırken de kaliteli ve ucuza mal etmenin tartışması yapılmalı. Devamlı olarak söylediğimiz; bitkisel üretimin esası hayvancılık için yapılmasıdır. Süt üretim maliyetinin ortalama yüzde 70’ini yem maliyeti oluşturmaktadır.

Mera besiciliğini geliştiremediğimiz, kaliteli ve bol yem hammaddesini, mısır, arpa, soya, buğday kepeğini ülkemizde bol ve ucuza üretemediğimiz sürece çiğ süt fiyatları ne olursa olsun, parite ve maliyet tartışmaları bitmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KENDİ KENDİMİZE YETMELİYİZ"

Rusya -Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada gıdaya, yem maddelerine ulaşımdaki sıkıntıların artacağını belirten Eroğlu, şu çağrıda bulundu:

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak belirtmek isteriz ki; Ülkeler öncelikle kendi gıda güvenliklerini sağlamak amacıyla ihracata vergi konulması da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlayıcı tedbirler alırken, Türkiye yem üretiminde kendi kendine yeterli olmak için çaba göstermelidir.

Yemde ithalat sarmalından kurtulmak için acil önemler devreye sokulması gerekmektedir. Yem bitkilerinin üretimi yüksek oranda desteklenmesi gibi, yem ile ilgili politikalar üretmek için ilgili kurum ve kuruluşların dahil olduğu bir komisyon oluşturulmalı ve alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulanmaya konulmalıdır.

Yem dışında üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen akaryakıt, sağım hane elektriği, işçilik-sigorta gibi giderler konusunda acil önlemler alınmalıdır. Ulusal Süt Konseyinin yapısı revize edilmeli etkinliğinin artırılması için çalışma yapılmalıdır."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA