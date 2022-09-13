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Ersin Destanoğlu için flaş iddia! İşte oynatılmama nedeni

Sinan Engin, Beşiktaş'ta iki maçtır görev almayan Ersin Destanoğlu'nun, yeni sözleşme imzalamadığı için oynatılmadığını öne sürdü.
Ersin Destanoğlu için flaş iddia! İşte oynatılmama nedeni

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Ankaragücü ve Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlarda kaleyi Emre Bilgin korudu. 

Ersin Destanoğlu'nun yedek kalmasıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapılmazken, sözleşme iddiaları gündeme geldi.

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz yeni kontratın altına imza atmadı.

"SÖZLEŞME İMZALADI, OYNATILMIYOR"

Beşiktaş camiasına yakınlığıyla tanınan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve yöneticisi Sinan Engin flaş bir iddia gündeme getirdi.

Sinan Engin, Beyaz TV'deki canlı yayında "Ersin Destanoğlu sözleşme uzatmamış diye bir haber geldi. Sanırım ondan oynatılmıyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, Başakşehir maçının ardından Ersin Destanoğlu ile ilgili gelen soru üzerine "Kalecilerle ilgili sıkıntımız yok. Kaleci konusunda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Harika kalecilerimiz var. Kaleyi alma savaşı tatlı şekilde, rekabet içerisinde sürüyor." açıklamasını yaptı.

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