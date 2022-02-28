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Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı

İran Körfez Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Tractor, Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2018 yılında İran temsilcisini çalıştıran Sağlam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeniden öz evine hoş geldin." mesajı paylaşıldı.

Bursaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendiği 2009-10 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak Yılport Samsunspor'u çalıştırmıştı.

52 yaşındaki Sağlam, Tractor takımındaki ilk döneminde 16 maçta 0.94 puan ortalaması yakalamış ve yaklaşık 4 ay içinde İran temsilcisinden ayrılmıştı.

Ligde bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'in spor kulübü Tractor, ligde 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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