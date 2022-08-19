Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı

ERZİNCAN’da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.