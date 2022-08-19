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Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı

ERZİNCAN’da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı

Bir süreden beri sıcak havanın etkisinde olan Erzincan’da bugün saat 16.30 sıralarında yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde sağanak halinde yağan yağmur Erzincan-Sivas karayolunda 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi’nin kaçış rampalarında heyelana sebep oldu. Yağmur sularıyla birlikte akan çamur, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sebebiyle Erzincan ve Sivas tarafından onlarca araç kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, Erzincan çıkış noktasında araçları beklemeye aldı.

Olay yerine giden Vali Mehmet Makas, çalışmaları inceledi. İş makineleriyle başlatılan temizlik çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Makas, "Ekiplerimiz yolda temizlik çalışması yapıyor. Kısa sürede karayolunu ulaşıma açacağız” dedi. (

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