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Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da 81 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

28 öğrencide daha benzer şikayetlerin görülmesi üzerine bu çocuklar da aynı hastanede tedavi altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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