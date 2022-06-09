  • BIST 2.571,57
  • Altın 1024.241
  • Dolar 17.2417
  • Euro 18.3242
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Erzincan'da sağanak sele dönüştü

ERZİNCAN'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları ile çok sayıda araç sürüklendi. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.
Erzincan'da sağanak sele dönüştü

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları araçları önüne kattı. Yağış nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, Başpınar Mahallesi'nde bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri su altında kaldı. Bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, yaylalarda mahsur kalan vatandaşları için ise AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu09 Haziran 2022 Perşembe 19:05
  • Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada09 Haziran 2022 Perşembe 18:07
  • Piyanist ve besteci Fazıl Say AKM'deki ilk konserini verdi09 Haziran 2022 Perşembe 10:39
  • Ankara'da yarın sağanak bekleniyor09 Haziran 2022 Perşembe 08:57
  • Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel tehlikesi uyarısı09 Haziran 2022 Perşembe 08:56
  • Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 08:39
  • Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor08 Haziran 2022 Çarşamba 08:38
  • Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:36
  • Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı07 Haziran 2022 Salı 22:02
  • Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı07 Haziran 2022 Salı 21:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti