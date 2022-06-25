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Erzincan'daki madene okkalı siyanür cezası! En üst sınır uygulandı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen madende kullanılan siyanürü taşıyan borunun patlaması sonucu 20 metreküp siyanürlü solisyonun Karasu Nehri'ne döküldüğü iddiası paniğe neden oldu.
Erzincan'daki madene okkalı siyanür cezası! En üst sınır uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, 2872 sayılı 'Çevre Kanunu'na göre, 16 milyon 441 bin TL olan en üst sınırdan ceza uygulandığını duyurdu.

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde, 2010 yılından itibaren altın çıkarılan Çöpler köyündeki Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen madenindeki sızmadan dolayı İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı tarafından oluşturulan bir ekip, 22 Haziran 2022 günü bölgeye giderek gerekli araştırma ve incelemelerde bulundu.

NUMUNELER TOPLANDI

Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Denetim ekipleri bölgede incelemelerde bulundu, gerekli analizleri yapmak üzere numuneler topladı.

"GÜVENLİ ALANA TAŞINDI"

Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler köyünde 21.06.2022 tarihinde bir altın madeni işletmesinin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Çevre Denetim Ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile da teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı. 

Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

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