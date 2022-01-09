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Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum'da soğukların etkisiyle dün etkili olan yoğun sisin ardından araçların camlarında ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Kentteki bazı vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ağrı
Ağrı’da ise çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.

Iğdır
Iğdır'ın kırsal köylerinde de kış zorlu geçiyor.

Besicilerin, hayvanlarını beslemek için yoğun çaba gösterdiği köylerde, çocuklar da kendi imkanlarıyla kayak yaparak eğleniyor.

Mezraa köyündeki çocuklar, kar yağışı sonrası buzlanma oluşan yerlerde bidonlarla kayarak güzel zaman geçirdi.

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Erzurum ve Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren aralıkla kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 16, Ağrı'da 9, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 7, Iğdır'da 6, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Erzurum ile Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde, kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde, kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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