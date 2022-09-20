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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek yediği sırada yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında kampüsün ana yemekhanesi kullanılmaz hale geldi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. 

VALİ MEMİŞ: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Vali Okay Memiş, yangının yemekhanede başladığını ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Vali Memiş "Dumanla başlayan bir yangın birden bütün çatıyı kapladı. 112 ihbarından sonra 6 dakika içiresinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte rüzgârın da etkisiyle yangın artarak, genişleyerek devam etti. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde 22 ekiple beraber yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmalarına da başlayacağız. Yangına müdahalenin teknikleri var. Önce doğal gazı kestik, tüpler falan vardı. Biraz kontrollü olmak gerekir. Gördüğünüz gibi alanı emniyetimiz boşalttı. Emniyet'e ait TOMA'lar buraya geldi. Havalimanında acil müdahale için bekleyen araçları yönlendirdik. Orman müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahale edecek araçlar burada" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde öğrenimin başladığını bazılarının haftaya başlayacağını belirten Vali Memiş, 2 bin kişilik yemekhanenin yanması sebebiyle kimsenin mağduriyet yaşamayacağını da söyledi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce merkezi yemekhanede çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın, şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük temennimiz herhangi bir can kaybının olmayışıdır" denildi

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