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Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Erzurum’un Çat ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken depremin başta Bingöl olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'e yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin Bingöl ve Erzincan'dan' da hissedildiği bildirildi.

VALİ MEMİŞ: OLUMSUZ İHBAR YOK

A Haber'e açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bildirilmediğini söyledi. Memiş, "Devletimiz bu tür afetlerde bütün imkanlarını seferber ediyor. Sayın İçişleri Bakanımız ve AFAD ile birlikte vatandaşımızın yanındayız." dedi.

BÖLGEDEKİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR OLASI YIKIMIN ÖNÜNE GEÇTİ

Erzincan'ın Tercan ilçesi Bingöl'ün Yedisu ilçesi ve Erzurum'un Çat ilçesi kesişiminde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmadı. Yaklaşık 2 yıl önce bölgede meydana gelen deprem sonrası hasarlı ve tehlikeli tüm yapıların yıkılması ile bölgede çelik konstrüksiyon yapıların oluşturulması olası yıkımlarım önüne geçti.

AFAD HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Alınan bilgilere göre AFAD Bölgede hasar tespit çalışmaları yapmaya başladı. Şuana kadar herhangi bir mal veya can kaybı ihbarı alınmadı.

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