Eşcinsel sapkınlıklara karşı Ankara’da büyük aile yürüyüşü yapılacak

30 Ekim Pazar günü Başkent Ankara’da, eşcinsel sapkınlıklara karşı Büyük Aile Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşü Ankara Sivil Toplum Platformu ile destekçi kuruluşlar organize ediyor. Yürüyüş Hacı Bayram Camisi'nden başlayacak.

30 Ekim Pazar günü Başkent Ankara’da, eşcinsel sapkınlık lara karşı Büyük Aile Yürüyüş ü gerçekleştirilecek. Yürüyüşü Ankara Sivil Toplum Platformu ile destekçi kuruluşlar organize ediyor. Cinsi sapkınlık ların protesto edileceği yürüyüş 13.30’da Hacı Bayram Camii önünden başlayacak.

“PAZAR GÜNÜ HACI BAYRAM’A BEKLİYORUZ”

Ankara Sivil Toplum Platformu ASTP Başkanı Mustafa Kır , bir açıklama ile yaparak tüm halkı Pazar günü Ankara’da "Cinsi Sapkınlıklara" karşı gerçekleştirecekleri yürüyüşe davet etti. ASTP Başkanı Mustafa Kır, "Pazar günü Hacı Bayram’a bekliyoruz" çağrısında bulundu.

AİLELERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA

Anne babalar, sivil toplum ve kanaat öncülerine seslenerek “ailelerimiz ve çocuklarımız tehdit altında” diyen Mustafa Kır “Biz Ankara Sivil Toplum Platformu ve destekçi kuruluşlarla birlikte çocuklarımıza yönelik cinsel sapıklıkları, aile kurumunu yıkma yönündeki hareketleri önlemek için ahlaki erozyon ve manevi tahribata dur demek için 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 13.30’da Hacı Bayram Cami önünden yürüyoruz. ‘Haydi bize katıl, sapıklığa ve sapkınlığa dur de" dedi.

Mustafa Kır kimdir ?

Mustafa Kır, sendikal çalışmalarıyla tanınan bir isim. 1954 yılında Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çay köyünde dünyaya gelen Mustafa Kır, Amasya İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Eğitimini 1980 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde tamamladı. Ardından değişik imam hatip liselerinde öğretmenlik yaptı. 20 ve 21. dönemde TBMM’de Milletvekili danışmanlığı görevinde bulundu. MEB Yaygın Eğitim Enstitüsü’nde görev yapan Mustafa Kır, Ankara Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Memur Sen Ankara İl Başkanlığı görevlerini yaptı.



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