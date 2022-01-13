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Esed yanlısı emniyet mensubuna insanlık suçu mahkumiyeti!

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.
Esed yanlısı emniyet mensubuna insanlık suçu mahkumiyeti!

Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan ile ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.

Federal Başsavcılığın "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendirdiği davada, 80'den fazla tanık ve işkence mağdurları dinlendi.

Raslan, insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz, 58 cinayet ile 2011 ve 2012'de Suriye iç savaşı esnasında Şam'daki bir hapishanede sorgulama yaparken, 4 binden fazla kişiye işkence yapmakla suçlanıyordu.

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin’de yakalanan Raslan, görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı.

23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


 

Kaynak: Haber Kaynağı
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