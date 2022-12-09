ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Esenler Belediyesi Zabıta memuru alıyor.
Esenler Belediyesi Zabıta memuru alımı için ilan yayınladı.
9 Aralık’ta yayınlanan ilanla birlikte başlayan başvurular, 15 gün sürecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Esenler Belediyesi Zabıta memuru alıyor.
Esenler Belediyesi Zabıta memuru alımı için ilan yayınladı.
9 Aralık’ta yayınlanan ilanla birlikte başlayan başvurular, 15 gün sürecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
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