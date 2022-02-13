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Esenler'de ağabeyini silahla vurarak öldürdü

ESENLER'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Battal Dede (26), ağabeyi Mustafa Dede(27)'yi başından silahla vurarak öldürdü. Esenyurt'taki ablasına doğru giderken gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
Esenler'de ağabeyini silahla vurarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, kuryelik yapan Battal Dede, motosikletini satarak silah aldı. Ardından eve gelen Battal Dede, ağabeyi Mustafa Dede'yi başından silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, o sırada evde bulunan annesine "ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Dede'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, Battal Dede'nin gidebileceği adresleri takibe aldı. Takip sonucu Esenyurt'ta bulunan ablasına giderken Battal Dede yakalanarak gözaltına alındı.
 

"DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Mahallede esnaf olan Abbas Çiçek, "Benim komşum tanıyorum gelip burada alışveriş yaparlardı. İkisinde dürüst kişilerdi. Terbiyeli ve hiç bir yaramazlığını görmedik iyi kişilerdi. Duyunca şok oldum. İnanmadım" dedi. 


 

"NAMAZINI KILMIŞ OTURMUŞ, O DA GELİP VURMUŞ"

Olay sonrası ilk olarak eve giren komşu, "Silah sesi duymadık. Çığlık atıyordu, gittiğimizde çocuk yerde yatıyordu, ölmüştü. Aralarında bir şey yoktu, iyilerdi. Nasıl olduysa biz de anlamadık. Ölen kişiyi gördüm yerde. Silahla başından vurdu. Biz de üzüldük. Hiçbir tartışma olmamış, çocuk namazını kılmış oturmuş. O da galip kafasına sıkmış kaçmış" ifadesini kullandı. 

Psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülürken Battal Dede, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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