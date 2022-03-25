  • BIST 2.183,60
  • Altın 933.204
  • Dolar 14.8205
  • Euro 16.336
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
» »

Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET İÇEREN BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Kilis'te, seyir halindeki otomobil alev aldı
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmene 'kabul edilemez' davranışa soruşturma
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Ankara Mamak'ta market çalışanlarıyla müşteriler kavga etti
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan sokak hayvanları için anlamlı hareket 
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son Eklenen Videolar
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Torunlarıyla savaştan kaçan Azerbaycanlı kadın Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
"BİZİM YOLUMUZ GELECEĞE"
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
Yiyip içip gezdi, 10 bin lira dolandırdı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti