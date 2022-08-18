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Esenyurt’ta Akşener’in tartıştığı vatandaş konuştu

ESENYURT’ta, darbedilen partililerini geçmiş olsun ziyaretine gelen Meral Akşener, bir vatandaşla tartışmaya girdi. Korumaların yaka paça uzaklaştırdığı Eyüp Baş, yaşadıklarını anlattı.
Esenyurt’ta Akşener’in tartıştığı vatandaş konuştu

Olay, bugün Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbedilen partililerine geçmiş olsun ziyareti yapmak için üye standına geldi. Akşener, burada yaptığı açıklamanın ardından vatandaşları dinledi. Bu sırada Akşener’in yanına gelen Eyüp Baş (50), Akşener’e 2014 yılında MHP’nin seçim bürosuna yapılan saldırıda yaşananları hatırlattı. "Başörtünüzü önümüze koydunuz" diyen Baş’a, Akşener "Yalan söylüyorsun. Yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine korumalar Baş’ı yaka paça uzaklaştırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

"YALAN ONUN YANI BAŞINDA"

Yaşadığı olay sonrası konuşan Eyüp Baş, "Olay aslında dün akşam başladı. Saat 15.00 sıralarında bölgeden sorumlu MHP Milletvekili Arzu Erdem gelmişti. Orada bir sataşma yapmışlar. Meral Hanım bir yalan var diyorsa, parti mensupları ona yalan söylüyorlar. Bizim 20 kişilik bir arkadaş grubumuz, orada bir kişiyi dövmedi. Bizim bir arkadaşımız gitti, onlar 4 kişi saldırdı. Önce Arzu Erdem’e sataştılar. 10 yaşındaki çocuklara öğretip, göndermişler. 'AK Parti ile beraber vatanı nasıl sattınız?' diye söyleyin demişler. Arzu Hanım da 'Bunu size kim öğretti?' diye sorunca, İYİ Parti standını göstermişler. Bizim arkadaşımız da hazmedemiyor durumu. Bizden hain çıkmaz. Biz onu, yıllarca sırtımızda taşıdık. Ben, Meral Hanıma 2014 yılındaki bizim seçim büromuz basılmıştı, onu hatırlattım. Cengiz Akyıldız Ağabeyimiz o gün şehit oldu. Burada yapmış olduğunu orada yapmadı. Bizim önümüzde durdu. Biz o akşam Esenyurt’u yakacaktık. Bu işi yapan PKK’lıları bulacaktık. Başındaki yazmayı önümüze attı. Çiğneyip geçmeyelim diye yaptı bunu. Meral Hanım bunu unutmuş olacak ki, bize 'yalancı' dedi. El ele tutuşmuştuk, ben ona bunu hatırlattım. Bana, 'yalan' dedi" diye konuştu.

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