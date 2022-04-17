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Esenyurt'ta 'fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar

Esenyurt'ta, çektirdikleri fotoğrafların bazılarının bozuk çıkması nedeniyle verdikleri parayı geri isteyen Afrika uyruklu grup ile seyyar fotoğrafçılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta 'fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar

Olay, 12 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Meydanda para karşılığı fotoğraf çekimi yapan kişiler, Afrika uyruklu bir grubun fotoğraflarını çekti. 100 lira ödeyen Afrikalılar, bazı fotoğrafların bozuk olması nedeni ile verdikleri parayı geri istedi. Fotoğrafların parayı geri vermemesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı.

YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede iki tarafın yumruk yumruğa kavgasına dönüştü. Bir Afrikalı, belinden kavradığı fotoğrafçıyı havaya kaldırıp yere attı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya müdahale eden polisler, olaya karışan kişileri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER"

Yaşananları anlatan Ali Teker, "Bir anlam veremedik. Bir anda birbirlerine girdiler. Olayı anlamaya çalıştık. Sonra dağıldılar. Sonra bir grup geldi. Tekrar bir araya gelip, kavga ettiler. Sonra çevik kuvvet de geldi. Olaya müdahale ettiler. Tam olarak bilmiyorum. Para mevzusu diye duydum. Arkadaşımız para konusunda seslenmişti" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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