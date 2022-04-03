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Esenyurt'ta kadını öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Esenyurt'ta kadını öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu
Esenyurt'ta kadını öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri,  ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

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