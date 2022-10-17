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Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği

ESENYURT'ta 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği

Yangın, 13.30 sıralarında Pirireis Mahallesi'nde 20 katlı rezidansın 16'ncı katında çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangında duman dairelere yayıldı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahalelerin ardından kısa sürede söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Site sakini Ömer Şentürk, "Bir anda duman yükseldiğini gördük.  Kendimizi hemen dışarıya attık. Elektrik panolarından çıktığı söyleniyor" dedi.

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