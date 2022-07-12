Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor

Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyorİstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel yaşanan Esenyurt'ta zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.